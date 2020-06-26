Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Varank: OSB'lerde 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti
[Fotoğraf: AA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletme kaydoldu, sadece organize sanayi bölgelerimizde, ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti" dedi.
Bakan Varank'ın açıklamaları:
- Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz.
- Haziran'da reel sektördeki canlanma hız kazandı, ilk 18 günde sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ın aynı dönemini geride bıraktı.
- Haziran'ın ilk 18 gününde OSB'lerdeki elektrik tüketimi, Mayıs'a göre yüzde 26 arttı.
- Yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletme kaydoldu, sadece organize sanayi bölgelerimizde, ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti.
- TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz COVID-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz, 8'i aşı, 9'u da ilaç geliştirme projeleri.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: TÜBİTAK COVID-19 platformu koronavirüs ilaç çalışmaları koronavirüs aşısı aşı geliştirme çalışmalarıSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 15:49
Son Haberler
- 16:14
- 16:09
- 16:09
- 15:58
- 15:57
Sıradaki Haber
Meclis'te vaka artışı: Yeni önlemler alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz