TBMM'de koronavirüs önlemleri altında mesai devam ederken, günde ortalama 500 test yapılıyor. Son olarak HDP'li bir vekilin testi pozitif çıktı. HDP'den yapılan açıklamada, vekilin kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Gelişmelerin ardından, siyasi parti grupları da yeni önlemler aldı. AK Parti Grup Başkanlığı, ziyaretçi yasağına uyulması için milletvekillerine mesaj gönderdi.

Kulislerde ve milletvekillerinin odalarında ziyaretçi ağırlanmaması istendi. Pazartesi günleri, milletvekili danışmanlarının ve grupta çalışan memurların test yaptırması talimatı verildi.

"Evden çalışma düzeni"

CHP'de de koronavirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. CHP'li vekillere yazı gönderildi. Personel yoğunluğunu azaltmak için evden çalışma düzenine geçilmesi istendi.

HDP'den yapılan açıklamada da Meclis içinde ve dışında maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarının kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.