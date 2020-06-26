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Hakkari'de 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
İçişleri Bakanlığı, Hakkari Kavaklı bölgesindeki hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari Kavaklı bölgesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık, açıklamasında bölgede operasyonların sürdüğünü ifade etti.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar
Bölgede operasyon devam etmektedir.
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