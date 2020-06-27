Tarafların mahkemeye gitmesine gerek kalmadı. Uyuşmazlıklar hemen çözüldü. Arabuluculuk ile uzlaştırma sistemleri yargıyı rahatlattı.

Mahkemelerin iş yükü azaldı

Arabuluculuk, ihtiyari yani isteğe bağlı olarak 2013 yılında hukuk sistemine girdi. İş uyuşmazlıklarında Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda da Ocak 2019’dan bu yana zorunlu. Bugüne kadar arabuluculuk uygulamalarına 1 milyon 412 bin 205 dosya sevk edildi. Bunlardan 932 bin 240'ı çözüme kavuşturuldu. Yüzde 70 oranında başarı yakalandı.

İhtiyari uyuşmazlıklarda arabulucuya gönderilen dosyaların yüzde 97’si çözümle sonuçlandı. Arabuculuların devreye girdiği iş uyuşmazlıklarında dosyaların yüzde 63’ünde anlaşmaya varıldı. Bu oran ticari uyuşmazlıklarda yüzde 56 oldu.

2005 yılında yargıya kazandırılan uzlaştırma sistemi 2017'de kurumsal bir yapıya oturtuldu. Sadece ceza uyuşmazlıklarında uygulanıyor. Son 3 yılda 920 bin 974 dosyadan 756 bin 632'si uzlaşma ile sonuçlandı. Uzlaştırma sisteminde yüzde 82'lik bir başarı sağlandı.