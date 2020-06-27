Gövdesi alüminyumdan yapıldı. İç donanımı yüksek konforlu tasarlandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli treni raylara iniyor.

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi TÜVASAŞ'ta üretilen 5 araçlık set ilk testler için hazır.

Sakarya'da üretimi tamamlanan yerli ve milli elektrikli tren pazartesi günü raylara indirilecek ve ilk testleri fabrikada gerçekleştirilecek. 30 Ağustos'ta da yol testlerine başlanması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim sürecinde sona gelindi. 5 vagonlu trenin imalatı tamamlandı. Detayları @trthaber muhabiri Halit Yılmaz aktardı.https://t.co/ienIhPW9NK pic.twitter.com/WE00E9yFDI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 27, 2020

Saatte 160 kilometre hıza ulaşabilecek

324 yolcu kapasitesi olan trenin kontrol sistemi ile devamlılık aksamını ASELSAN üretti. Milli elektrikli tren, saatte 160 kilometre hıza ulaşabilecek.

Yerli ve milli elektrikli tren 5 araçtan oluşuyor. 5 aracın her biri elektrikli motorlu ve tahrikli. Araçlardan biri, ikisi veya üçünün arıza yapması halinde, setteki diğer araçların motorları gidecekleri noktaya kadar seti götürme gücüne sahip.

Trende yolcu güvenliği ve konforu ön planda tutuldu. Otomatik durdurma, tam otomatik iklimlendirme, yolcu bilgilendirme ekranları ve kameralar ile donatıldı. Engelli yolcuların ihtiyaçları da göz önünde bulunduruldu.

Saatte 225 kilometre hızla giden elektrikli yüksek hızlı milli tren çalışmalarına da başlandı.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Mehmet Karakaş