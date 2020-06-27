Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 9 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.
Terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek için başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/UmkyWYs5R7 pic.twitter.com/iOSQJU6kqO— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 27, 2020
Paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.
Böylece operasyonun 11. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 25'e yükseldi.
Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi. #PençeKaplan pic.twitter.com/0JnK4nZZS9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2020