Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek için başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/UmkyWYs5R7 pic.twitter.com/iOSQJU6kqO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 27, 2020

Paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Böylece operasyonun 11. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 25'e yükseldi.