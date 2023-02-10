Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 08:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da deprem nedeniyle çöken hastanede bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, piyade sözleşmeli er Ferhat Günaçti'nin Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er Ferhat Günaçti, 9 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
February 10, 2023
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