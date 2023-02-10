Ekiplerin zamanla yarışı sürüyor. Kahramanmaraş'ta bir mucize kurtuluş daha yaşandı.

Enkaz altında iki kız kardeşle iletişim kuruldu. Kardeşlerden biri enkazdan 99. saatte çıkarıldı.

Diğer kardeşin bulunduğu yere ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş’ta 2 kız kardeş ile iletişim kuruldu. Kardeşlerden biri 99. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. Diğer kardeşi çıkarmak için çalışmalar sürüyor. pic.twitter.com/fqmhYEE8id