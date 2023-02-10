Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 06:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
99. saatte umudun zaferi: 1 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında iki kız kardeşin sesi duyuldu. Kardeşlerden biri enkazdan çıkarıldı. Ekipler diğer kız kardeşin bulunduğu yere ulaşmak için betonlar arasında çalışmasını sürdürüyor.
Ekiplerin zamanla yarışı sürüyor. Kahramanmaraş'ta bir mucize kurtuluş daha yaşandı.
Enkaz altında iki kız kardeşle iletişim kuruldu. Kardeşlerden biri enkazdan 99. saatte çıkarıldı.
Diğer kardeşin bulunduğu yere ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor.
Kahramanmaraş’ta 2 kız kardeş ile iletişim kuruldu. Kardeşlerden biri 99. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. Diğer kardeşi çıkarmak için çalışmalar sürüyor. pic.twitter.com/fqmhYEE8id— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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