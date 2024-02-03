Hatay adım adım eski günlerine dönüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkım, Hatay'da yaşandı. 80 bin 323 bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.



İki büyük depremde 24 bin 171 kişi hayatını kaybetti. Kadim şehir neredeyse tamamen yerle bir oldu.

Barınma en büyük ihtiyaçtı. Önce çadır kentler, ardından konteyner kentler kuruldu. Hatay'ın farklı noktalarına kurulan 199 konteyner kente, 169 bin 851 depremzede yerleştirildi.

Hatay imar hamlesiyle ayağa kalkıyor

Sahada hasar tespit çalışmaları yapıldı. Kalıcı deprem konutları ve köy evlerinin yapılacağı alanlar için zemin etütleri bitirildi.

Yapılar için zemini güvenli ve merkezi ulaşımı kolay olan bölgeler tespit edildi. Felaketin üzerinden geçen bir yılda 6 bin 219 konut, 4 bin 525 iş yeri ve 760 köy evinin inşaatı tamamlandı.

İmar hamlesinin diğer iki ayağında ise yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm projeleri yer alıyor. Yerinde dönüşüm projesi için 102 bin 116, kentsel dönüşüm için ise 42 bin 850 başvuru yapıldı. Projeler sayesinde depremde zarar gören yapıların yerine aynı adreste güvenli ve konforlu yeni yapılar inşa edilecek.

Tüm altyapı hizmetleri ayağa kaldırıldı

Hatay'da depremlerin hemen ardından farklı illerden belediyeler görevlendirildi. İl genelindeki tüm alt yapı hizmetleri onarıldı.

Depremde 40 santimetrelik bir çökme meydana gelen İskenderun sahilinde su baskınlarına karşı 4 kilometrelik tahkimat çalışması başlatıldı.

Pist ve apronlarında hasar oluşan Hatay Havalimanı 2 buçuk milyar liralık bir projeyle baştan başa yenilendi. Su baskınlarına karşı havalimanının çevresine 14 kilometrelik bir güvenlik duvarı inşa edildi. 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki apronuyla Hatay havalimanı bölgenin dünyaya açılan kapısı olacak.

Hatay'daki tüm kamu binaları da onarımdan geçirildi. Yıkılan ve ağır hasar görenlerin yerine yenileri yapılıyor. Sağlıktan eğitime birçok alanda yeni kamu binaları hizmete giriyor.

Depremden sonra bölgeye 3 yeni hastane kazandırıldı. Defne Devlet Hastanesi depremlerin ardından 2 ay içinde hizmete alındı. İskenderun Devlet Hastanesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi kısa sürede tamamlandı.

Yeni yapılan kamu binaları arasında 271 okul, 1 çocuk evleri sitesi, 1 huzurevi, 750 kişilik modüler yapılı öğrenci yurdu ve 4 sanayi sitesi de var.

Hatay eski ışıltısına dönecek

Hatay'da camilerle birlikte diğer tüm ibadethaneler de imar hamlesi kapsamına alındı. Yıkılanların yerine yenileri yapıldı, hasar görenler ise onarılıyor.

Yaralar sarılırken, kültürel miras da ayağa kaldırılıyor. Hasar gören tarihi eserler uzman ekiplerin denetiminde aslına uygun olarak restore ediliyor.

İmar hamlesi ile Hatay'ın çehresi 6 Şubat felaketinin ardından yeniden renklenecek. Medeniyetler şehri eski ihtişamına kavuştukça kültür turizminin de dünya çapındaki ilgi odağı olmaya devam edecek.

Haber: Recep Öztürk