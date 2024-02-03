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Gündem
AA 03.02.2024 21:59

İBB Başkan adayı Kurum'dan Mahmutbey Kavşağı müjdesi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beylikdüzü Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Kurum, "Göreve geldiğimizde acil eylem planları içerisinde Mahmutbey Kavşağı'ndaki problemi halledeceğiz" dedi.

İBB Başkan adayı Kurum'dan Mahmutbey Kavşağı müjdesi

İBB Başkan adayı Kurum, Beylikdüzü Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, yoğun ilgiyle karşılandı.

Esnafın "Büyükşehir sizinle muradına erecek." sözleriyle destek verdiği Kurum, balık tezgahlarını da gezdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kurum, "Yaparsa Murat Kurum yapar. İstanbul'un muradı gelmiş. Sizinle birlikte daha güçlü, daha huzurlu bir İstanbul olması dileğiyle yolunuz açık olsun." diyen esnafa, "Çok çalışacağız, İstanbul'u özgürlüğüne kavuşturacağız." şeklinde yanıt verdi.

Vatandaşların İstanbul'dan yana dertlerini de dinleyen Kurum, bir kişinin Mahmutbey Gişeleri'nden şikayetini dile getirmesi üzerine, "Göreve geldiğimizde acil eylem planları içerisinde Mahmutbey Kavşağı'ndaki problemi halledeceğiz. Biz ne söylediysek, o sözümüzün arkasında durduk." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf:AA[Fotoğraf:AA]

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