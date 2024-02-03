AK Parti'nin Hatay adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, konuşmasının ardından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Cumhur İttifakı'nın Hatay ilçe belediye başkan adayları belli oldu. pic.twitter.com/jCBdZI3BaZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2024

Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar, İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez, Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Salman Yumuşak, Yayladağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçın, Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak, Arsuz Belediye Başkan adayı Değer Tultak, Kırıkhan Belediye Başkan adayı Ömer Erdal Çelik, Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı, Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan, Payas Belediye Başkan adayı Bekir Altan, Defne Belediye Başkan adayı Gökhan Köse ile MHP adayının desteklendiği ilçelerden Kumlu Belediye Başkan adayı Mehmet Deli, Dörtyol Belediye Başkan adayı Ömer Oğuz Uçar, Belen Belediye Başkan adayı İbrahim Gül ve Erzin Belediye Başkan adayı Erhan Akı, tek tek sahneye çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları ile partisinin il yönetimi, teşkilatı ve milletvekilleriyle günün anısına fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleriyle belediye başkanları da katıldı.