Hatay'da iki yeni hastane hizmete açıldı

Deprem bölgesi, yeni ve modern projeler ile ayağa kaldırılıyor. Asrın felaketinin birinci yılında sağlık hizmetlerini ileriye taşıyacak yeni hastaneler yükseliyor.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Tüm branşlarda hizmet verecek olan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi çelik yapı olarak inşa edildi. 550 yataklı hastanede 126 yoğun bakım yatağı ile 76 poliklinik bulunuyor.

Hastane, yanık ünitesi ve onkoloji merkezinin yanı sıra 12 ameliyathane ile hizmet verecek.

30 bin metrekarelik alana inşa edildi

İskenderun Devlet Hastanesi'nin inşası da asrın felaketinden sonra başladı.

30 bin metrekarelik alana inşa edilen hastane 7 ameliyathaneye sahip. Felaketin ardından inşa edilen tüm hastaneler, depreme dayanıklı olarak yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından hastanedeki hastaları ziyaret etti. Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.