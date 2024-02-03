Duman 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
TRT Haber 03.02.2024 18:59

Hatay'da iki yeni hastane hizmete açıldı

Hatay'da depremin ardından yaralar hızla sarılıyor. Sadece konutlar değil, temeli atılan hastanelerde bir bir bitiyor. Asrın felaketinin birinci yılında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi hizmete girdi. 750 yataklı hastanelerin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

Hatay'da iki yeni hastane hizmete açıldı

Deprem bölgesi, yeni ve modern projeler ile ayağa kaldırılıyor. Asrın felaketinin birinci yılında sağlık hizmetlerini ileriye taşıyacak yeni hastaneler yükseliyor.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tüm branşlarda hizmet verecek olan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi çelik yapı olarak inşa edildi. 550 yataklı hastanede 126 yoğun bakım yatağı ile 76 poliklinik bulunuyor.

Hastane, yanık ünitesi ve onkoloji merkezinin yanı sıra 12 ameliyathane ile hizmet verecek.

30 bin metrekarelik alana inşa edildi

İskenderun Devlet Hastanesi'nin inşası da asrın felaketinden sonra başladı.

30 bin metrekarelik alana inşa edilen hastane 7 ameliyathaneye sahip. Felaketin ardından inşa edilen tüm hastaneler, depreme dayanıklı olarak yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından hastanedeki hastaları ziyaret etti. Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Hatay
Sıradaki Haber
Bilinçsiz kullanılan böcek ilaçları can almaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
AB Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istiyor
21:18
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
20:58
Katar'dan UNRWA'ya desteğin kesilmesinin yol açacağı 'felaket' için uyarı
21:25
AK Parti'nin Hatay adayları belli oldu
20:13
MİT Başkanı, İsmail Haniye ile görüştü
19:51
Almanya'da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri düzenledi
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
FOTO FOKUS
KOSGEB'den deprem bölgesine 15 milyar liralık destek
KOSGEB'den deprem bölgesine 15 milyar liralık destek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ