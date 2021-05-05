Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobil sürücüsü, devamlı yol çizgisinin bulunduğu bölgede, önündeki motosikleti sollamak için sol şeride geçti.

Bu sırada dönmek için manevra yapan motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle açılan davada, yerel mahkeme otomobil sürücüsünü, 'taksirle öldürme' suçundan hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu

Karar temyiz edilince dosya Yargıtay'a geldi. Kesintisiz yol şerit çizgilerine rağmen sollamaya çıkarak kazaya sebebiyet veren sürücünün, bilinçli taksirle hareket ettiği sonucuna varıldı.

Sürücünün cezasını az bulan Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre bilinçli taksirde ceza, taksirli suça ilişkin alınan ceza, üçte birden yarısına kadar artırılıyor.