Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
CHP PM Üyesi Gaye Usluer partisinden istifa etti
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Usluer'in, Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisine katılması bekleniyor.
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı istifa başvurusunun görüntüsünü paylaştı.
Bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Usluer, "Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" ifadesini kullandı.
Memleket Partisine katılması bekleniyor
Usluer'in, Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisine katılması bekleniyor.
Etiketler: CHP
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