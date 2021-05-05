CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalar hakkında belediye başkanlarından bilgi almaya devam ediyor.

CHP yönetimi, belediyelerin koronavirüs karnesini çıkarmak için çalışma başlattı. Salgın döneminde CHP'li belediyelerin yaptığı hizmetler tek tek değerlendirilecek.

İlçe belediye başkanlarıyla video konferans toplantısı

CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile toplantılar yapıldı, sırada ilçe belediyeleri var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu ilçe belediye başkanları ile görüşmelerini bölge bölge yapacak. İlk olarak Ege bölgesi ile görüşmelere başlandı.

Uyarılara dikkat etmeyen belediyelere yaptırım gündemde

Kılıçdaroğlu belediyelere vaat edilen projelerin zamanında faaliyete geçirilmesi talimatını vermişti. Belediye başkanları, tam kapanma ve salgın sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapacak.

Bölge toplantıları tamamlandıktan sonra belediyelerin koronavirüs karnesi çıkarılacak. Bu uyarılara dikkat etmeyen belediyelere bazı yaptırımlar uygulanması gündemde.