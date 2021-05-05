CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda Kılıçdaroğlu, "Bir millet İttifakımız var, istişare yapmadan doğru olmaz. İttifak derse ki ‘olacaksın’, oluruz o zaman. Bu ittifakın kendi içinde oturacağı, konuşacağı bir olay. Bugünden cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı da çok doğru bulmam. Bu belirli zaman dilimi içinde taşlar yerine oturur" dedi.

İttifakın içindeki liderlerin de aklında birilerinin olabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Önce güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anlıyoruz, her partiden bir genel başkan yardımcısı bununla ilgileniyor. Ortaya bir metin çıkar, bu hepimizin uzlaştığı metin olur, bunu kamuoyuyla paylaşırız. Neyi, nasıl, hangi gerekçeyle yapacağımızı da liderler çıkar paylaşır. Amaç beraber yaşayacağımız Türkiye" ifadelerini kullandı.