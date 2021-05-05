Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Almanya'yı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu 6 Mayıs'ta Almanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Açıklamada, yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınmasının öngörüldüğü aktarıldı.
Etiketler: Almanya Mevlüt Çavuşoğlu
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