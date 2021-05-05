İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, ikamet kayıtları İstanbul'da olan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde 2 şüphelinin COVID-19 hastalığı sebebiyle yoğun bakımda olduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışına çıktığı tespit edildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin Asya Katılım Bankasını fonladığı, örgütün tepe yöneticileriyle irtibat kaydı bulunduğu, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı olduğu, şüpheli hesap hareketleri ile örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde ifadeler bulunduğu belirlendi.

Dijital incelemede şüphelilerin örgüt içi motivasyonu artırmak amacıyla birbirlerine e-posta gönderdikleri, ayrıca 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini müşahit olmak için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurmaya yönlendirdikleri tespit edildi.