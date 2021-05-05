Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Şafak gazetesine verdiği röportajda, aşı çalışmalarında gelinen son durumu anlattı.

Birden fazla yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma geçeceğini belirten Bakan Koca, ikinci dozdan 6 ay sonra tavsiye edilen ve "üçüncü doz" olarak ifade edilen hatırlatma dozunun yerli aşı ile yapılabileceğini kaydetti.

Nüfusun 3 katı kadar aşı siparişi

Dışarıdan aşı tedarikiyle ilgili soruları da cevaplayan Sağlık Bakanı, Türkiye'nin nüfusunun 3 katı kadar aşı sipariş edildiğini söyledi.

Koca, "100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik. Sputnik’in tedarik planı birkaç hafta içerisinde netleşmiş olacak. Ayrıca 90 milyonu da BioNTtech olmak üzere toplam 240 milyon. Yani nüfusumuzun 3 katı kadar doz ile ilgili yapılmış sözleşmelerimiz var" dedi.

"Milyonlarca vatandaşımıza uyguladığımız aşının sonuçlarını açıklayacağız"

Çin'in Sinovac aşısının etkinliğinin bağımsız kuruluşlar tarafından yüzde 83 buçuk olarak ölçüldüğünü vurgulayan Bakan Koca, "Biz de 2-3 hafta içinde, milyonlarca vatandaşımıza uyguladığımız aşının sonuçlarını açıklamış olacağız" diye konuştu.