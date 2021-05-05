Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 08:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu video konferansla toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantıda mutasyon, aşı takvimi ve aşı tedariği konularının gündeme gelmesi bekleniyor.
Ayrıca, alınan tedbirlerin vakalara nasıl yansıdığı da değerlendirilecek. Son duruma göre tedbirlerde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.
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