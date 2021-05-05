Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 03:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan, Erdoğdu'nun sözlerine tepki açıklaması
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Cumhurbaşkanı'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Oktay, "Milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir" dedi.
Fuat Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
"Darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir"
Oktay, açıklamasında, "Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı. Orası artık Demokrasi Adası'dır" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı
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