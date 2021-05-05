Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Erdoğdu'nun sözlerine tepki gösterdi.

"Darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir"

Oktay, açıklamasında, "Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı. Orası artık Demokrasi Adası'dır" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Erdoğdu'nun sözlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Aziz milletimiz kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacaktır. Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir. Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar."

"Bu dil, millet düşmanı bir dildir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızı "vatana ihanetten yargılamak"tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş" dedi.

Çelik, açıklamasında "Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir" sözlerini kullandı.

"Demokratik siyaset zemininden uzaklaştığı açıkça görülmektedir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da Erdoğdu'nun sözlerine "CHP’nin bir siyasi parti olmaktan ve demokratik siyaset zemininden uzaklaştığı uzun zamandır açıkça görülmektedir. Bir takım Batı ülkelerinin meşru hükümete yönelik düşmanca tutumları içeride CHP’nin sözcülüğü ile vücut bulmaktadır" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.