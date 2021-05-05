İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, ürün arzında yaşanan artış ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçilerin mağdur olmaması için pazar yerlerinin cumartesi günleri açık olacağı belirtildi.

Buna göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.

İhtiyaçların temini amacıyla ikametlere en yakın pazar yerlerine gidilebilecek.

Pazarlarda temizlik, giyim, züccaciye ve oyuncak gibi ürünler satılamayacak.

Tezgahlar arasında 3 metre mesafe olacak

Sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.

Müşteriler pazar yerine kontrollü şekilde alınacak, yoğunluk yaşanmasına izin verilmeyecek.

Tüketici ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelere temas etmeyecek.

Pazarcı esnafı ürünü poşetleyerek satış yapacak.