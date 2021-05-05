CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter'da yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Erdoğanı "vatana ihanet" ile suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Erdoğdu hakkında, 250 bin liralık tazminat davası açıldı.

Dava ve suç duyurusu dilekçesinde Erdoğdu'nun paylaşımlarının "mesnetsiz, boş tehdit ve ucuz hakaretlerden müteşekkil sığ ve düzeysiz" olduğu ifade edildi.