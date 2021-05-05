Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 12:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı. Erdoğdu hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter'da yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Erdoğanı "vatana ihanet" ile suçlamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu.
Erdoğdu hakkında, 250 bin liralık tazminat davası açıldı.
Dava ve suç duyurusu dilekçesinde Erdoğdu'nun paylaşımlarının "mesnetsiz, boş tehdit ve ucuz hakaretlerden müteşekkil sığ ve düzeysiz" olduğu ifade edildi.
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