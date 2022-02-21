Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halil Falyalı cinayetinde 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA ]
İş insanı Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
8 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen silahlı saldırıda Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında Kuzey Kıbrıs'ta da 4 kişi tutuklanmıştı.
Etiketler: KKTC
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