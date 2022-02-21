Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'da temaslarda bulunacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gitti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini taşıyan uçak, saat 09.00'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.
Mustafa Şentop'a ziyaretinde, TBMM Türkiye-Gürcistan Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs eşlik edecek.
TBMM Başkanı Şentop, ziyaret kapsamında Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ile baş başa görüşecek. Daha sonra Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya gelecek Şentop, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul edecek.
Etiketler: Mustafa Şentop Gürcistan
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