TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini taşıyan uçak, saat 09.00'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

Mustafa Şentop'a ziyaretinde, TBMM Türkiye-Gürcistan Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs eşlik edecek.

TBMM Başkanı Şentop, ziyaret kapsamında Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ile baş başa görüşecek. Daha sonra Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya gelecek Şentop, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul edecek.