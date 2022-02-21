Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 01:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal atandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum ve Yönetim Kurulu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.
Kurumun Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.
Etiketler: Resmi Gazete Tübitak
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