Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu başladı.

Üç Afrika ülkesini ziyaret edecek Erdoğan’ın ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti oldu.

Burada mevkidaşı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Yapılan görüşmeler neticesinde ise Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı.

İkinci durak Senegal

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı ise Senegal olacak. Bu ülkeye yapılacak olan ziyaret iki ülke açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal'e yapacağı ziyareti TRT Haber'de değerlendirdi.

"Türkiye'nin Senegal ile ticaret hacmi 550 milyon doları buldu"

Senegal'in çok değerli bir ülke olduğunu vurgulayan Kavas, "Senegal Afrika'da farklı bir ülke. Cumhurbaşkanımızın Afrika'da ziyaret ettiği ülke sayısı son seyehatiyle 33'e çıkacak. Bunlar içerisinde en fazla ziyaret ettiği ülke Senegal olacak. Cumhurbaşkanımızın 6'ncı ziyareti. Bizim Senegal ile ilişkilerimiz 1962 yılında elçiliğimizin açılmasıyla, bu sene 60'ıncı yılına ulaştı. Afrika'da en köklü misyonlarımızın başında geliyor Senegal. Cumhurbaşkanımızın Senegal ile başlayan ilişkileri çok boyutlu. 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin Senegal ile ticaret hacmi 550 milyon doları buldu" dedi.

"Karşılıklı ticari ilişkilerde denge çok önemli"

Ticari ilişkilerde dengenin önemine vurgu yapan Kavas, şunları söyledi:

"Karşılıklı ticari ilişkilerde denge çok önemli. Cumhurbaşkanımızın bu ziyaret sonrasında ilişkilerimizde özellikle öne çıkacak konu bu ticari dengeleri olabildiği kadar iki ülke lehine olacak şekilde ayarlayabilmek. Şu anki ticari ilişkilerde biz daha ağırlıklı görünüyoruz. Çünkü bunda, Senegal'deki Türk yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarıyla ilgili yaptıkları alışların çok önemi var. Bizim buraya Türkiye'den yaptığımız ihracat aslında buradaki yatırımcılarımızın yatırımlarıyla ilgili aldıkları malzemeler. Yine de Senegalliler de çok alım yapıyorlar."

"Senegal'in balıkçılık konusundaki tecrübeleri çok fazla"

Türkiye'nin Senegal'de, Senegalli iş insanlarının da Türkiye'de yapabilecekleri çok iş olduğunu söyleyen Kavas, şöyle devam etti:

"Senegal'in nüfusu 20 milyona yaklaşmak üzere. Ancak Senegal sadece Senegel'den ibaret değil. Hemen yanında Mali, özellikle 20 milyonun üzerinde nüfusu var. Güneydeki ülkelerle birlikte 50-60 milyon nüfusluk bir coğrafyaya hitap eden bir ülke. Senegel'de özellikle balıkçılık konusu bizim çok uzağımızda kalan bir konu oldu. Senegal'in balıkçılık konusundaki tecrübeleri çok fazla. 1 miyondan fazla Senegalli geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Burada sadece mesele balık tutmak değil aynı zamanda balığı işlemek, balıktan elde edilen ürünleri hem Senegal'in iç piyasasında hem de dış pazarlarda, o pazarlardan birisi de bizim olabileceğini düşünüyorum."

"Türkiye stadyum açılışına şeref konuğu olarak katılıyor"

Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin detay veren Kavas, "Cumhurbaşkanımızın Senegal'e yaptığı ziyaretin asıl amacı aslında burada bir firmamızın yapmış olduğu, sadece Senegal'in değil Afrika'nın en büyük stadyumlarından birinin açılacak olması. Aynı zamanda yeni büyükelçilik binamızın açılacak olması. Türkiye bu stadyumun açılışına Afrika dışından şeref konuğu olarak katılan tek ülke. Bunun sebebi de bizim firmamızın inşa etmiş olması" açıklamasını yaptı.

"Afrika'da en çok temsilciliği olan 4'üncü ülkeyiz"

Senegal ile ilişkileri spor ve kültür alanlarına da taşımak için gayret gösterdiklerini söyleyen Kavas, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Yunus Emre Enstitü'müzün faaliyete geçmesiyle birlikte burada bizim kültürel ilişkilerimiz karşılıklı olarak gelişecek. Biz sadece olaya ekonomik düzeyde bakmıyoruz. Aslında hem iş insanlarımızın hem de cumhurbaşkanımızın bu ziyaretleri Senegal'e kazandırmak için. Kazanan Senegal Türkiye'ye de kazandırıyor. Afrika'da en çok temsilciliği olan 4'üncü ülkeyiz. 43 büyükelçiliğimiz var ve yenilerini de açacağız. Türkiye'nin Afrika'daki ilişkilerinin en güzel görülebileceği ülke bence Senegal. Senegal'in çok farklı meziyetleri var."

