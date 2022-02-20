Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin, KDC'ye terörle mücadele kapsamında eğitim ve tecrübe paylaşımında bulunacağını kaydeden Tshisekedi, bunları sağlık, altyapı, ulaşım ve gelecek vadeden diğer sektörlerdeki iş birliğinin takip edeceğini söyledi.

"Öncelikli alan güvenlik alanı, silahlı grupların yanı sıra terör gruplarıyla da mücadelede kapasitesinin artırılması" oldu diyen Tshisekedi, Türk yatırımcıların KDC'de yapacakları yatırımların Türkiye için önemli olduğunun ve ülkesindeki insanların bu yatırımlardan istifade edeceğinin altını çizdi.

"Kazan kazan ilkesine dayalı bir ilişki kurduk"

İki ülkenin kazan kazan ilkesine dayalı bir ilişki kurduğunu belirten Tshisekedi, "Türkiye-Kongo ilişkilerinde tarihi bir gün" ifadesini kullanarak ziyaretin iki ülke ilişkilerini farklı bir noktaya getireceğini dile getirdi.

Erdoğan, KDC ziyareti sonrasında Afrika turuna, Senegal ve Gine Bissau’ya yapacağı resmi ziyaretlerle devam edecek.