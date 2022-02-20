Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'ye, şahsına ve heyetine gösterdiği konukseverlik için teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Tshisekedi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Tshisekedi ile son 6 ayda üçüncü kez bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, ziyaretin Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında ikili ilişkilerdeki ivmeyi daha da artıracağına inandığını söyledi.

"Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Afrika Birliği Dönem Başkanlığı sürecinde gösterdiği başarıdan dolayı Tshisekedi'yi tebrik eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni üstlendiği Orta Afrika Ekonomik Topluluğu Dönem Başkanlığı için de muvaffakiyet diliyorum. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporu ile 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi bu çerçevede samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ve iş birliği imkanlarını ayrıntılı şekilde gözden geçirdik. İkili iş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik.

Güvenlik ve terörle mücadele alanlarında dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Tshisekedi başta olmak üzere, FETÖ ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ediyorum. Biz de terörle mücadelesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu vesile ile 1 Şubat'ta İturi'de düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başsağlığı diliyorum."

"Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz"

Eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğini de ortak projelerle geliştirmek istediklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Türkiye Maarif Vakfı okulunun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini kaydetti.

Erdoğan, okulun öğrencilerinin tamamının 2018-2019 eğitim öğretim yılından bu yana ülkede düzenlenen lise bitirme sınavlarında başarı elde etmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kalkınma çabalarına desteğini sürdürdüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"TİKA, mesleki eğitimden sağlığa, idari ve sosyal altyapıya destekten okul yenilemesine kadar çeşitli projeler yürütüyor. Kalkınma çabalarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Az önce imzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi temelini güçlendirdik. Böylece iş birliğimizi geliştirmeye dair ortak irademizi de ortaya koyduk. Değerli dostum, siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ivme ile uyumlu çalışma, ekonomik ve ticari ilişkilerimiz giderek güçleniyor. Salgın öncesinde, 2018'de 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi neredeyse ikiye katladık. 250 milyon dolar olan hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız."

"İş adamlarımızı, buradaki yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz"

Ticari iş birliğini arzu edilen seviyeye yükseltmek amacıyla karma ekonomik komisyon ve iş konseyi gibi mevcut mekanizmalardan daha fazla istifade etme hususunda Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile aynı fikirde olduklarını belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Tshisekedi başta olmak üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarının desteği ile iş adamlarımızı buradaki yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Zirvesi vesilesiyle açıkladığı, COVID-19 aşısı hibesine dair gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdim. Ayrıca ilave olarak Sağlık Bakanlığımız, bu gece veya yarın 1 milyon Sinovac aşısı ve bunun yanında 100 bin doz TURKOVAC aşısını yine gönderecekler." diye konuştu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına samimi hüsnü kabulleri için teşekkür ederek, iki ülkenin atacağı ortak adımların hem tüm Afrika hem de ülkeleri için hayırlara vesile olmasını diledi.