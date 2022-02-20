Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 20:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vakalar düşüşte: Yeni vaka sayısı 70 bin 355
Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 koronavirüs testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi.
Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız. pic.twitter.com/vuTZjORQh7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2022
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