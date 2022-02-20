Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lapid, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Lapid, görüşmede Çavuşoğlu'na geçirdiği COVID-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İsrail Mevlüt Çavuşoğlu
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