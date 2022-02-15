Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda İsrail ile yeniden bir sürecin başlayıp başlamayacağı konusunda iki ülkenin istihbarat örgütlerinin görüştüğünü açıklamış ve bu demeç gündemde önemli bir yer tutmuştu.

Ardından hem Türkiye hem de İsrail tarafından ‘diyalog’ mesajları geldi. Ocak 2022'de iki ülkenin dışişleri bakanları 13 yıl aradan sonra ilk kez telefonda görüştü.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Türkiye'den Kudüs'e ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal 16-17 Şubat 2022 tarihinde Filistin ve İsrail’i ziyaret edecek.

Heyet, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilecek ve Filistin makamlarıyla temaslarda bulunacak.

Heyet İsrail makamlarıyla da bir araya gelerek İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak. Heyet ayrıca siyasi istişarelerde de bulunacak.

İsrailli bakanlar Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

İsrail dışişleri ve enerji bakanları Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.