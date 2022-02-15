Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Salgın dönemi boyunca ilköğretim ve ortaöğretime devam eden; kronik rahatsızlığı olan ve bunu sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velisinin yazılı talebi üzerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ve Covid-19 salgın hastalığının devam ettiği süre içinde devamsızlıktan muaf olacaklar."

Bakan Özer: Devamsızlıktan muaf olacaklar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Gaziantep'te konuyla ilgili açıklama yaptı.

Özer, kronik rahatsızlığı ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin COVID-19 salgını nedeniyle okullara erişimdeki sıkıntılarıyla ilgili şikayetlerin geldiğini belirterek, kronik hastalığı olup bunu sağlık belgesiyle belgeleyen ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bu dönem devamsızlıktan muaf olacağını söyledi.

"Bu dönemi yüz yüze eğitimle nihayetlendireceğiz"

Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu'nun önerdiği kriterleri yerine getirerek, bu dönemi de yüz yüze eğitimle nihayetlendireceklerini ifade eden Özer, "Bugün itibarıyla COVID-19 hastalığı, vakası ve yakın temas nedeniyle tüm sınıfları kapalı şekilde hiçbir okulumuz bulunmamaktadır." dedi.