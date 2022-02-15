AKUT, çocuklara yönelik bilinçlendirme projelerine bir yenisini daha ekledi.

Deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler çocuklara animasyon ile anlatılıyor. Deprem için alınabilecek tüm önlemler Güven ailesinin günlük yaşamı üzerinden işleniyor.

AKUT'un sosyal medya hesaplarından yayınlanan animasyon film, binlerce kişiyi bilgilendirmeye devam ediyor.

Depremin mısır gevreği ile anlatıldığını gördünüz mü hiç? Biz gördük!



Güven Ailesi ile Görevimiz Deprem videomuzda depreme hazırlanırken çocuklarınız için bunun gibi eğlenceli örneklerle karşılaşacak, bilinçlenirken eğlenceksiniz! pic.twitter.com/mSQUTXwciF — AKUT (@AKUT_Dernegi) February 13, 2022

Engelli ve yaşlı bireyler de unutulmadı

Filmde yer alan tekerlekli sandalyedeki babaanne karakteriyle, engelli ve yaşlı kişilere deprem anında nasıl yardım edilebileceği işleniyor.

Güven ailesinin evcil hayvanı "Somon" sayesinde ise 1evcil hayvanlar nasıl korunmalı?" sorusuna cevap veriliyor.

Film, depremlerin jeolojik olarak nasıl oluştuğunu anlatan görüntüleriyle de ilgi çekiyor.