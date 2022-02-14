Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
YÖK Başkanı Özvar: Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değildir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
YÖK Başkanı Erol Özvar, "Temel sebep daha fazla adayın tercih yapabilme hakkına kavuşmasıdır. Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değildir."
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı'nda konuştu.
Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
(Sınavlarda barajın kaldırılması) Buradaki esas amacımız daha fazla adayın tercih yapabilme hakkına ulaşmasıdır. Biz burada programların puanlarını düşürmüyoruz. Bu durum öğrencilerin hiç soru çözmeden okullara girmesi anlamına gelmiyor. Bu yeni sistem aslında daha fazla öğrencinin kontenjanlara ulaşabilmesi anlamına geliyor.
Öğrencinin üzerindeki barajı geçme stresi kalktığı için, öğrencilerimizden geri aldığımız bildirim, motivasyonlarının arttığı yönünde.
Aslında biz yaptığımız bu çalışma ile öğrencilerin kontenjanlara başvurularını artırmış oluyoruz.
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