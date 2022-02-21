Türkiye ve İsrail ilişkilerde normalleşme sürecini başlattı. Karşılıklı diyalog sonrası ilk olarak Türkiye'den bir heyet İsrail'e gitti, temaslarda bulundu.

Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yapacağı görüşmede.

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde, gelişmelerden en az etkilenen alan ticaret oldu.

İsrail ile ikili ticarette 2021'de rekor kırıldı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 8,1 milyar dolara yükseldi.

'Gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla dış ticaret hacmi ciddi oranda arttı'

ORSAM Araştırmacısı Dr. Seher Bulut, "İlişkilerin en problemsiz alanının ekonomi olduğunu söylemek mümkün. Tabi bu alanın dayandığı en büyük faktörlerden bir tanesi iki ülke arasında 1996 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması. Anlaşma sonrasında iki ülke arasında sanayi ürünlerinde gümrük vergilerin kaldırılması nedeniyle ciddi bir dış ticaret hacminin arttığını görmek mümkün" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretinde, enerji ve ticaret alanında iş birliğinin arttırılmasına yönelik adımların ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde enerji ve ticaret alanında iş birliği konuları ele alınacak

Bulut, ilişkilerin iyi gitmesinin istikrarlı olmasına bağlı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İlerleyen süreçte İsrail gazının Avrupa'ya ulaştırılması cidden önemli bir proje ve bu projenin sadece iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler iyi gitmesine değil aynı zamanda siyasi ilişkilerin de istikralı bir şekilde gitmeye ihtiyacı var."

Yeni dönemde Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi hedefleniyor.