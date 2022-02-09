Amerika Birleşik Devletleri desteğini çekmesiyle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını hiçe sayan EastMed doğal gaz boru hattı projesi çöktü. Doğu Akdeniz'de dengeler Türkiye lehine değişti.

EastMed projesinin aslında ölü doğmuş bir proje olduğunu belirten Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, "Ekonomik anlamda ciddi handikapları olan, uygulanmayacak bir projeydi. Hep siyasi bir argüman olarak kalmıştı, yani hayata geçmeyecekti." dedi.

İki lider gelecek ay Türkiye'de bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile gelecek ay Türkiye'de bir araya gelecek.

İsrail doğal gazının hem Türkiye'de kullanımı hem de Avrupa'ya aktarımı o kritik görüşmenin gündem başlıkları arasında olacak.

"Türkiye bölgedeki en önemli market"

Akyener, "İsrail’in mevcut ekstra gazının, bundan sonraki potansiyel gaz kaynaklarının ve Kıbrıs’ın güneyindeki gaz kaynaklarının hayata geçebilmesi, üretime alınabilmesi ile alakalı tek güzergah şu an için Türkiye. Türkiye bölgedeki en önemli market, en büyük market. Gazı sattığınızda paranızı alabileceğiniz güvenli bir market." ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz gazı birçok gazdan daha uygun fiyatlara alınabilir"

Enerji uzmanlarına göre İsrail ile olası bir doğal gaz anlaşması Türkiye'nin enerji merkezi haline gelme stratejisini güçlendirecek.

Türkiye'nin bu sefer kendisine karşı olan tarafları yalnızlaştırabilecek bir opsiyon elde edebileceğinin altını çizen Akyener, "Diplomatik anlamda bu da önemli tabii. En basiti de gaz tedarik süreci ile alakalı Doğu Akdeniz gazı birçok gazdan daha uygun fiyatlara alınabilir." dedi.

Uzmanlar, kaynak çeşitlendirmesiyle doğal gaz tedarikinde istikrarın sağlanacağını da belirtiyor.