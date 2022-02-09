Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elazığ-Adıyaman illerinde bulunan "ER: 3419460" sayılı IV. grup maden sahası, Adıyaman'daki "ER: 3413576" sayılı IV. Grup maden sahası, Sivas ve Kayseri'de yer alan "ER.3416920"nolu IV. Grup ve "3416882" nolu II. Grup maden sahaları ile Sivas, Malatya, Elazığ, Gümüşhane ve Erzurum'da bulunan "ER: 3412177" sayılı IV. Grup maden sahası, ara/uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihaleye çıkarılacak.

İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler bugünden itibaren "http://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek. İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahanın ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacak.

Ayrıca,"ER: 3419605" sayılı II. Grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek. Konuya ilişkin bilgiler Genel Müdürlük internet sayfasında en az 15 gün önceden duyurulacak.