Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,39 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 2.022,53 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 1,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02'yle turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,35'le spor oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 artışla 2.007,14 puandan tamamladı.