Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakurk'a hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı MİT Terörle Mücadele
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