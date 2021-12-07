Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinin düzenleneceği tarihin netleştiğini açıkladı.

Smadiyarov, görüşmelerin 21-22 Aralık’ta Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılacağını ve garantör ülkeler dahil tüm ilgili tarafların katılımlarını onayladıklarını söyledi.

En son 7-8 Temmuz’da Nur Sultan’da gerçekleştirilen Suriye konulu 16. Astana Görüşmelerinde, Suriye’deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konular masaya yatırılmıştı.