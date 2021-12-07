Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine karşı uyguladığı asimilasyon politikası, Trakya Kalkınma Komisyonu Raporu ile bir kez daha gözler önüne serildi.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin oyları ile Yunan Parlamentosu'nda kabul edilen rapor, birçok kesimden büyük tepki çekti.

Gerçeklerin kasıtlı olarak gizlendiği raporda, Atina yönetiminin Lozan Antlaşması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyduğu iddia edildi.

Azınlıkları 3 gruba ayırdılar

Kararlara uymadığı için Avrupa Konseyi'nin Yunanistan'a yaptığı uyarı görmezden gelindi.

Batı Trakya'da yaşayan azınlıklar, "Türk kökenliler, Pomak ve Roman" adı altında üç gruba ayrılırken, "Türk" kelimesinin tek başına kullanımından özellikle kaçınıldı.

İskeçe ve Pomak köyleri

Pomaklara ise, özel önem atfedildi, maddeler propaganda malzemesine dönüştürüldü.

Bölgenin kültürel özelliklerinin anlatıldığı bölümde, İskeçe kentinin Pomak köyleriyle ön plana çıktığı öne sürülüyor.

Pomakça ve Romanca şarkıların kayıt altına alınması gerektiğinin altı çiziliyor.

Rapor "samimiyetsiz" olarak nitelendirildi

Raporda, dikkat çeken bir başka ibare de bölgede yaşanan iç ve dış göç anlatılırken "Türk kökenliler Türkiye'ye özel eğitim için gidiyor" oldu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, raporu "samimiyetsiz" olarak değerlendirdi.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu da, "Rapor, Türk milli kültürünü inkarın Atina'nın devlet politikası haline geldiğinin kanıtıdır." dedi.