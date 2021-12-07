Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
BAE hafta sonu tatil günlerini değiştiriyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birleşik Arap Emirlikleri'nde hafta sonu tatili yeni yılla birlikte cuma-cumartesi yerine cuma öğleden başlayarak 2,5 gün olarak uygulanacak.
Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE'nin yeni çalışma sisteminde haftalık çalışma 4,5 gün olacak.
Yeni çalışma sistemine 1 Ocak 2022'de geçilecek. Hafta sonu tatili bundan sonra cuma saat 12.00'de başlayarak pazarı da kapsayacak şekilde 2,5 gün olacak.
Cuma namazı yıl boyunca 13.15'te kılınacak
BAE hükümeti yıl boyunca ülkede cuma namazının saat 13.15'te kılınması yönünde de karar aldı.
Tüm kamu kurumlarının uyacağı yeni çalışma sisteminin BAE ekonomisinin küresel piyasalarla entegre olmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.
Haberde yeni sistemle ayrıca kamu kurumlarındaki çalışma performansının da artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Etiketler: BAE Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomik Düzenlemeler
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