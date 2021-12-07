Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Basra şehrinde patlayıcı yüklü motosikletle gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan bir mesaj yayımladı.

"Irak halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz"

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın Basra şehrinde bugün gerçekleştirilen bombalı bir saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Irak halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir."