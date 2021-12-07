Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Belek'te gerçekleştirilen Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) düzenlendiği otelde, el-Munir bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren ve verimli geçtiği öğrenilen görüşmede, Türkiye ile Libya ilişkilerinin önemi vurgulandı.

Görüşmede Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi konusunda yürütülen projeler aktarılırken, Akdeniz'in korunması noktasında yapılması gereken ikili çalışmalar ele alındı.