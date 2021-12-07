Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı’na katılmak üzere Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Doha’da bugün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani’nin tarafından Emirlik Divanı’nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani tarafından resmi törenle karşılandı. https://t.co/kuyFdUp85r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 7, 2021

Törenin ardından baş başa görüşmeye geçildi

Emirlik Divanı'ndaki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Al Sani, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

[Fotoğraf: DHA]

Çeşitli anlaşmalar imzalanacak

Görüşmenin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.