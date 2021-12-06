Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 20:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da onuruna verilen yemeğe katıldı
Resmi bir ziyaret için Katar'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onuruna verilen yemeğe katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yıllık aranın ardından resmi ziyaret için Katar'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı Doha'daki akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Katar Recep Tayyip Erdoğan
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