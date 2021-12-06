Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruyoruz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruyoruz" dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM kulislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuracaklarını duyurdu.
Bahçeli, vakfın başkanının kendisi olacağını söyledi.
Etiketler: Devlet Bahçeli
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