Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın, dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Doha'da, Suriye eski Başbakanı Hicab'la Suriye'deki son gelişmeleri ele aldık" ifadesini kullandı.

Exchanged views on the recent developments in #Syria w/former PM Hicab in #Doha. pic.twitter.com/E105eIs9ug